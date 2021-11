Hviezda Oteckov Marek Fašiang prekvapil svoju tehotnú priateľku: Veľký životný krok!

Známy herec pokľakol pred svojou láskou.

Zazvonia im svadobné zvony! Marek Fašiang známy najmä z markizáckeho seriálu Oteckovia požiadal svoju priateľku Terezu Bizíkovú o ruku. "“ÁNO” .. síce som netrafil tú správnu ruku, ale tú správnu otázku som položiť zvládol a ona odpovedala.. Ona je pre mňa tá správna a ja urobím všetko preto, aby som bol aj ja ten správny pre ňu!," pochválil sa na svojom instagramovom účte. Zo zaľúbencov sa už onedlho stanú rodičia. Prírastok do rodiny majú privítať už v decembri 2021.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Fašiang to, že k nim priletí bocian, prezradil ešte počas letnej dovolenky na Malorke. Fotografie malých papučiek a tehotenského bruška zahriali pri srdci každého, kto túto šťastnú novinku zbadal. Zaľúbenci tvoria pár už viac než tri roky, preto sa herec z tejto správy nesmierne tešil. „TATUŠO. Čo by som tak napísal. Budem tata, a to je najviac,“ napísal na sociálnej sieti.