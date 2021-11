Martin Mňahončák obeťou vandalov, nepríjemnú situáciu rieši s políciou: Herec mal šťastie v nešťastí

Herec Martin Mňahončák (44), ktorý hviezdi v seriáli Sestričky musí v posledných dňoch riešiť nepríjemnú situáciu.

Jeho auto totiž bezdôvodne zničili okoloidúci vandali, ktorí sa neštítili ničoho. Samotný herec je na nich nahnevaný a všetko rieši s políciou. Ako priznal, chuligáni si zgustli na jeho aute, ktoré mal zaparkované pred domom, v skorých ranných hodinách úplne bez dôvodu, z čoho bol známy herec šokovaný. Všetko však videl na kamerách, z ktorých zábery už majú v rukách muži zákona.

Mňahončák sa pred pár dňami zobudil do nepríjemného rána. Neznámi vandali mu totiž bez evidentného dôvodu poškodili auto. „Stalo sa to cez bežný deň v týždni. Auto bolo zaparkované na ulici pred domom,“ priznal Martin Novému Času. Odnieslo si to spätné zrkadlo na strane bližšie k chodníku, po ktorom kráčali. „Chlapec išiel okolo a buchol si, to je všetko... v rámci zábavy. Evidentne sa nudil o jednej v noci,“ doplnil Mňahončák, ktorého táto zábavka okoloidúcich poriadne vytočila.

Šťastím v nešťastí boli kamery namontované na hercovom dome, ktoré celý incident zaznamenali. Mňahončák sa tak rozhodol nenechať toto vyčíňanie iba tak. Na sociálnej sieti sa rozhodol zverejniť tváre ľudí, ktorých kamera zaznamenala v blízkosti jeho zaparkovaného auta. Zatiaľ však zverejnil len fotografie, ale v talóne má aj celé video. Herec tak prosí aj ľudí o identifikáciu mužov, ktorí sú zachytení na kamere. Celú vec však posunul aj polícii. „Áno, riešim to s políciou,“ dodal známy herec, ktorý verí, že sa celá vec vyrieši.

Autonehoda

Táto situácia však nie je prvá, keď musí Mňahončák riešiť nejakú škodu na svojom motorovom vozidle. Pred rokmi úplne novým autom, z ktorého sa vytešoval len pár hodín, na diaľnici pri Dechtároch zrazil jeleňa. „To auto som mal iba pár hodín. Je rozbité, a tak sa opravuje,“ povedal vtedy po incidente pre Nový Čas. Hercovi sa našťastie nič vážne nestalo a aj vtedy si to odnieslo „iba“ jeho auto.