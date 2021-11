Komplikácie mesiac pred pôrodom! Jozef Jopo Poláček sa obával o tehotnú partnerku, desivé slová lekára

Tak toto nečakal. Moderátor Jozef Jopo Poláček (50) sa aktuálne nachádza na rodnej hrude.

Pricestoval aj s priateľkou Elizabeth (22), ktorá mu už onedlho porodí ich druhé spoločné dieťa. K ich dcérke Elizabeth Claire (1) pribudne braček. Z Jopa tak bude trojnásobný otec, keďže už jedného syna Joshuu (9) má s exmanželkou Glendou (31). Rodinu však po príchode na Slovensko skolila korona, ktorá neobišla ani Jopovu tehotnú priateľku, ktorá je vo vysokom štádiu tehotenstva. Známy moderátor priznáva, že to nebolo bez problémov. Podľa odborníka môže byť však nákaza v tomto stave veľmi nebezpečná.

Jozef Jopo Poláček musel po príchode na Slovensko riešiť vážne problémy. Známy moderátor, ktorý žije roky striedavo na Kube a na Slovensku, si po stroskotaní vzťahu s Kubánkou Glendou, ktorá mu porodila prvého syna, našiel novú lásku. Tou sa stala mladučká Elizabeth, ktorá mu už čochvíľa porodí druhé dieťa. K dcére tak pribudne chlapček, ktorý sa narodí na Slovensku. A práve to bol dôvod, prečo sa všetci len nedávno premiestnili do Jopovho domu pri Modre, kde zostanú dlhší čas.

Po príchode na Slovensko sa však nakazili koronavírusom. Pliagu neschytal len on, ale aj tehotná Elizabeth a ich malá dcérka. Dni do pôrodu sú už viac ako zrátané, preto mal moderátor obavy, ako to bude jeho tehotná partnerka a dieťatko v jej brušku zvládať. „Priateľka o mesiac rodí, tak sme nevedeli, čo a ako, ale našťastie to nebolo nič strašné. Zvládala to lepšie ako ja. Dva dni ju bolela hlava, na tri dni stratila čuch, boleli ju kĺby a vracala, čo ju všetko, chvalabohu, za pár dní prešlo,“ priznal Jopo, ktorý mal o ňu a nenarodené bábätko strach. Korona však zasiahla aj ich dcérku.