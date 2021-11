Speváčka Emma Drobná sa zotavuje zo zranenia: Frajer Šebo jej pichá injekcie

Polovicu obdobia lockdownov trávila speváčka Emma Drobná (27) s priateľom Filipom Šebom (37) na Ibize. Chcú sa tam presťahovať natrvalo?

Okrem života na španielskom dovolenkovom ostrove sme s ňou prebrali aj problémy s hejtermi na sociálnych sieťach, ale aj jeden veľmi špeciálny koncert, ktorý sa chystá.

Často ste na Ibize, prečo?

S priateľom sme sa takto nejako rozhodli. On tam chodí už dlhodobo, má to tam rád, zobral tam aj mňa a zapáčilo sa mi tam. Takže keď prišla pandémia a bolo viac času na všetko a menej práce, najmä u mňa, tak sme sa rozhodli, že kým sa bude dať, budeme tam. A stále to tak pretrváva. Filip tam má dokonca aj nejaké preteky, robí triatlon, takže na Ibizu sem-tam ideme iba na pár dní, v podstate na otočku, zapreteká si a cestujeme domov.

Takže je to taký váš druhý domov?

Aktuálne áno, sme tam tak 50 : 50 oproti Slovensku. Keď mám prácu, som doma, keď mám voľno, som na Ibize. Napríklad veľkú časť leta som strávila doma, lebo sa hudba rozbehla, potom sa to zase zastavilo, takže som bola na Ibize. Ale do konca tohto roka budem doma, pretože sa plánujem zatvoriť v štúdiu, začať robiť nové veci a trošku sa kreatívne vybiť.

Nedávno ste si zlomili nohu. Nakoľko vám to skomplikovalo život?

Slovné spojenie „zlomila som si nohu“ vyznieva trošku vážnejšie ako je môj skutočný stav. Síce mám zlomeninu, ale je to asi jedna z najbežnejších zlomenín chodidla a našťastie to nie je nič vážne. Stalo sa to možno aj tak trochu zbytočne. Po ceste z pláže sme sa zastavili na peknej vyhliadke, kde sme si spravili pár fotiek. Na jednej z nich som vyskočila a bolo. Fotka krásna, ale dopad už trošku trpkejší. Ale ako som spomínala, nie je to nič vážne. Hojenie by malo trvať asi dva týždne a potom sa už teším na všetky aktivity sveta. Za normálnych okolností musím stále niečo robiť. Takže pre mňa je najväčšie nepohodlie to, že som pohybovo trošku obmedzená a všetko mi trvá tak 8-krát dlhšie. Ale musím pochváliť Filipa, ktorý sa podujal na úlohu doktora a každý večer mi pichá do brucha injekciu. Vždy sa pri tom nasmejeme a dokonca ho to vraj začalo baviť.

