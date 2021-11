Hviezda Nemocnice Anna Senajová Nováková: Počas nakrúcania seriálu otehotnela

Herečka Anna Senajová Nováková (33) hviezdi v momentálne najúspešnejšom slovenskom seriáli Nemocnica na obrazovkách TV JOJ.

Hrá lekárku Agátu, o ktorú sa bijú dvaja muži. V súkromí je nežná bruneta vydatá, má dcérku Ester (2) a čaká druhé dieťatko. Prezradila nám, kedy sa plánuje vrátiť do práce a ktorý hollywoodsky herec jej dovolil počas nakrúcania sedieť na jeho stoličke.

Anna v detstve snívala o tom, že sa stane právničkou alebo novinárkou. „Nikdy to však nenabralo reálnejšie kontúry. Asi to bolo spojené s túžbou po spravodlivosti. Tiež som však ako malá so všetkými komunikovala a mala som rada prácu so slovom,“ hovorí herečka.

V zahraničnom seriáli

Cesta k herectvu sa u Anny začala ešte na strednej škole. „Na gymnáziu som chodila do ochotníckeho krúžku Bieleho divadla. Spočiatku som tam trávila jeden deň v týždni, no neskôr každú voľnú chvíľu. Prirástol mi totiž k srdcu. Keďže som sa venovala iba tomu a iné som nerozvíjala, ísť študovať herectvo na VŠMU sa mi zdalo ako prirodzená voľba. Tak som to skúsila a som rada, že to vyšlo.“

Prvou hereckou skúsenosťou bola komédia v Slovenskom národnom divadle. „Bol to Tanec toreádorov a pamätám si, že som mala veľkú trému, nielen pred divákmi, ale asi pred všetkými prítomnými.“ Anna sa dostala do povedomia širšej verejnosti v seriáli Panelák, kde hrala Danu Bridget Šramekovú, nepriebojné mladé dievča bez sebavedomia, za ktoré musela všetko riešiť jeho staršia sestra. Mladá herečka má však za sebou aj účinkovanie v zahraničnom seriáli Crossing Lines po boku slávneho Donalda Sutherlanda.

„Išlo o druhú sériu koprodukčnej kriminálky, ktorá sa natáčala prevažne v Českej republike. Hrala som tam jednu z hlavných epizódnych postáv. Dievča, ktoré unesú a v dôsledku posttraumatického šoku onemie. Napriek tomu sa mu podarí naviesť vyšetrovateľov k páchateľovi. To, že bude pán Sutherland charizmatický človek, som predpokladala, ale nie v takej intenzite. Má zmysel pre humor, zažartovali sme, dokonca prejavil veľkorysosť a dovolil mi sedieť na jeho stoličke. Potom som si tak trošku v tajnosti požičala jeho zrkadielko. Hrebeň som sa už neodvážila,“ hovorí so smiechom.

Počas nakrúcania otehotnela

Momentálne účinkuje v seriáli Nemocnica ako ambiciózna mladá lekárka Agáta. Nemocničné prostredie jej však blízke nie je. „Našťastie som nikdy nemala vážnejšie zdravotné problémy. Dokonca ani žiaden úraz. Nemala som teda veľa kontaktu s týmto prostredím, ale nejako prirodzene som k nemu mala odmietavý postoj, čo sa počas nakrúcania zmenilo a môj vzťah sa už zneutrálnil,“ vysvetľuje.