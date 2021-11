Emma Drobná prehovorila o vzťahu s Filipom Šebom: Deti zatiaľ neriešime

Polovicu obdobia lockdownov trávila speváčka Emma Drobná (27) s priateľom Filipom Šebom (37) na Ibize. Chcú sa tam presťahovať natrvalo?

Okrem života na španielskom dovolenkovom ostrove sme s ňou prebrali aj problémy s hejtermi na sociálnych sieťach, ale aj jeden veľmi špeciálny koncert, ktorý sa chystá.

Často ste na Ibize, prečo?

S priateľom sme sa takto nejako rozhodli. On tam chodí už dlhodobo, má to tam rád, zobral tam aj mňa a zapáčilo sa mi tam. Takže keď prišla pandémia a bolo viac času na všetko a menej práce, najmä u mňa, tak sme sa rozhodli, že kým sa bude dať, budeme tam. A stále to tak pretrváva. Filip tam má dokonca aj nejaké preteky, robí triatlon, takže na Ibizu sem-tam ideme iba na pár dní, v podstate na otočku, zapreteká si a cestujeme domov.

Takže je to taký váš druhý domov?

Aktuálne áno, sme tam tak 50 : 50 oproti Slovensku. Keď mám prácu, som doma, keď mám voľno, som na Ibize. Napríklad veľkú časť leta som strávila doma, lebo sa hudba rozbehla, potom sa to zase zastavilo, takže som bola na Ibize. Ale do konca tohto roka budem doma, pretože sa plánujem zatvoriť v štúdiu, začať robiť nové veci a trošku sa kreatívne vybiť.

Zdá sa, že Filip tam dosť športuje.

Naposledy mal štvordňové etapové preteky na bicykli, predtým odbehol maratón, ešte predtým polmaratón a čaká ho triatlon.

Inak povedané, Ibiza je Filipov svet, do ktorého vás začlenil?

Dá sa to tak povedať. Ja som Ibizu považovala vždy za takú dosť crazy a párty, myslela som si, že človek tam nadránom stretne zombíkov. Ale opak je pravdou. I keď je fakt, že keď som tam začala tráviť viac času, tak už bolo všetko pozatvárané, takže túto stránku veľmi nepoznám. Ale Ibiza je veľmi pekný zelený hornatý ostrov.

Je možné, že sa tam presťahujete natrvalo?

Uvidíme, to je otázka budúcnosti. Zatiaľ mám v pláne byť tu, venovať sa spevu, pretože to ma najviac baví. Byť so svojou kapelou a hrať pre ľudí.

Spievate na Ibize? Skúsili ste napríklad pouličný spev? Množstvo aj veľkých spevákov to tak niekedy spraví.

To nie, nechávam to na iných. Myslím, že na to treba trochu vyššiu dávku odvahy. Neviem si predstaviť, že by som sa sama niekde na námestí postavila, som typ, ktorý potrebuje za sebou cítiť kapelu.