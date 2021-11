Viktor Vincze ohlásil, že vstupuje do celibátu: Chcem otestovať, či to zvládnem

Pokúša svoje limity! Markizák Viktor Vincze ohlásil, že sa odhodlal na zmenu.

Nazval ju celibátom, avšak v jeho prípade nejde o sexuálny pôst - odpustiť si chce mäso. Viac vysvetlil v instagramovom príspevku. ,,Dnešok je posledným dňom, keď mám na tanieri mäso. Vstupujem do dobrovoľného celibátu v trvaní 30 dní, počas ktorých nezjem žiadneho tvora, čiže z definície sa stávam vegetariánom. Žiadne steaky, ani ryby či krevety. Vajcia, syry, maslá (z férových chovov) áno. Chcem otestovať, či to zvládnem, čo to so mnou bude robiť mentálne a fyzicky, aký výber nájdem v reštauráciách," opísal v utorok priaznivcom svoje predsavzatie.

,,Živočíšna výroba je objektívne jednou z najväčších svetových ekologických záťaží. Ak k tomu pridám stále hlasnejšie znejúce otázky v mojej hlave o tom, či naozaj musíme zabíjať masy živých tvorov - iba kurčiat usmrtíme na svete 180 miliónov DENNE - musím to skrátka vyskúšať. Nejdem tu zo seba robiť hrdinu, možno v tejto misii vôbec nebudem úspešný. Ale vyskúšam to," vyjadril sa Vincze, ktorý je známy tým, že mu záleží na životnom prostredí.

V záujme jeho ochrany neváha využívať mestskú hromadnú dopravu či prostredníctvom spolujázd zviezť cudzích ľudí. S manželkou Adelou triedia odpad a priznal dokonca, že vonku kontrolujú smetné nádoby, či sú správne naplnené. V markizáckych Televíznych novinách si pripísal prvenstvo - neváhal si pred kameru sadnúť v obleku zo second handu.