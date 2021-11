Zuzanu Belohorcovú čaká už šieste nové bývanie: Sťahovanie do luxusnej vily za státisíce eur!

Nebolo to jednoduché. Zuzana Belohorcová (45) sa v septembri minulého roka rozhodla dať bodku za viac ako dvanástimi rokmi života na Miami.

V Amerike sa rodina už necítila bezpečne, a tak sa premiestnila do Európy. Zakotvili v španielskej Marbelle a odtiaľ po pár mesiacoch zdrhli na ostrov Tenerife. Tam si užívali pekný apartmán s bazénom, no idylku im aj tam narúšali problémy v podobe hluku z každodenných párty. Blondínka aj s manželom Vlastom Hájekom (46) sa tak začali obzerať po vlastnom dome, ktorý sa im nakoniec podarilo získať. Z vrecka však museli vytiahnuť poriadnu kôpku peňazí. Pozrite, akú nádheru si bude Zuzana užívať.

Zuzana Belohorcová za pár rokov vystriedala už niekoľko destinácií na život. Žiaľ, nájsť ideálny domov sa jej spoločne s mužom Vlastom Hájekom nedarilo hneď na prvýkrát. Americký sen v podobe bývania na Miami po dvanástich rokoch defi nitívne ukončili minulý rok v septembri. Aj tam však v roku 2018 okúsili sťahovanie z luxusného mrakodrapu Portofi no Tower do ešte luxusnejšieho komplexu Continuum. V pláne mali aj zrekonštruovať svoju vilu len o pár blokov ďalej. V Amerike sa s odstupom času však necítili úplne bezpečne, a tak si rodinka pobalila kufre a presunula sa do španielskej Marbelly, kde sa však dlho neohriali. A bodaj by aj, keďže najväčšou nevýhodou bolo práve počasie a zima, ktoré im nevyhovovali. A tak sa útočiskom stal kanársky ostrov Tenerife, kde najnovšie dokonca rozbiehajú biznis s realitami.

Rodina si najskôr prenajala priestranný apartmán s bazénom v dovolenkovej časti ostrova, kde to žije každý deň. Pôvodne si chceli práve tam kúpiť apartmán, no hluk a veľké párty v ich susedstve ich od tohto kroku odradili. Blondínke sa však život na slnečnom ostrove zapáčil natoľko, že sa tam rozhodli s manželom usadiť. Avšak nie hocikde. Bodom ich záujmu sa stala luxusná vilka v miestnom architektonickom štýle, kde chcú už konečne zapustiť korene. A kľúčiky od vysnívaného domu už majú dokonca v rukách. „Sťahujeme sa teraz, v týchto dňoch, takže beháme po obchodoch a zháňame všetko, čo potrebujeme. Sťahujeme sa v podstate o dve ulice ďalej a veľmi sa z toho tešíme,“ prezradila šťastná Belohorcová Novému Času. Dom, ktorý je len niekoľko metrov od ich bývalého apartmánu, im rozhodne zabezpečí dostatok pokoja a súkromia, ale stálo ich to nemalú sumu.