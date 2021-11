Herec Vlado Kobielsky vycestoval s rodinou do zahraničia: Výlet do Milána

Spoločne strávený čas. Herec Vlado Kobielsky (46) sa rozhodol spolu s manželkou Alenou (40), synom Kristiánom (16) a dcérkou Klárou (12) vycestovať do zahraničia.

Cieľovou destináciou sa im stalo talianske Miláno, kde ich kroky viedli po množstve krásnych pamiatok. Jednou z nich bola aj gotická katedrála Milánsky dóm, ktorá rodinku doslova očarila. No umelec so synom si prišli aj na čisto chlapskú záležitosť, keďže si dopriali vidieť na vlastné oči poriadny futbalový zápas. „Na San Siro so synom. Úžasný zážitok a kapacita 80 000 ľudí. Neuveriteľná atmosféra,“ zazneli slová nadšeného Kobielskeho.