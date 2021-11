Dlhoroční partneri Zdena Studenková a Braňo Kostka posúvajú svoj vzťah ďalej: Spoločný biznis!

Legendárna herečka Zdena Studenková (67) má na svojom konte množstvo odohraných predstavení. Počas svojej dlhoročnej kariéry nazbierala množstvo skúseností, ktoré vždy využíva, ako sa dá. Aj vo svojom zrelom veku sa chce stále zdokonaľovať a zdá sa, že aj prekvapovať svoje okolie.

So svojím životným partnerom, hudobníkom Braňom Kostkom (50), ktorý je súčasťou hudobnej skupiny Fragile, tak dali hlavy dokopy a rozhodli sa vkročiť spolu na pole biznisu. Zatiaľ čo sa doteraz každý z nich hral na svojom pracovnom piesočku, po dlhých rokoch sa do toho idú pustiť spoločne!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Studenková rozbehla svoju hereckú kariéru štúdiom na VŠMU, kde už počas štúdia dostávala príležitosti zahrať si v mnohých hrách nielen v divadle, ale aj pred televíznymi kamerami. Dnes je súčasťou Slovenského národného divadla, v ktorom už roky zabáva divákov, ktorí jej herecký talent zbožňujú. Zatiaľ čo sa ona venovala svojej kariére, jej dlhoročný partner Braňo si manažoval svoju kapelu Fragile, ktorá je rovnako viac ako úspešná. Niet divu, že partneri spojili hlavy dokopy a po rokoch sa rozhodli pustiť do niečoho spoločného. Zdena totiž prezradila, že s Brankom, ako ho volá, rozbiehajú vlastný biznis. Ďaleko od umenia však nešli. Dvojica totiž začala makať na vlastnom predstavení. „Branko bude producentom jednej hry, ktorú si ja pripravujem. Je to hra pre jednu jedinú herečku,“ prekvapila Zdena v rozhovore v Rádiu Jemné. Vlastné predstavenie pritom nemusí byť vôbec zlý biznis. Cena lístka na predstavenie sa môže pohybovať od 10 do 25 eur a v prípade, že sa Studenkovej s Kostkom podarí s ich hrou cestovať po Slovensku, ak to pandemická situácia dovolí, za vypredané sály by si mohli prísť na slušný balík peňazí. Neboli by pritom prvými umelcami, ktorí „kočujú“ s predstavením po Slovensku. Svoj herecký talent takto dokázali speňažiť napríklad herci Roman Pomajbo, Sväťo Malachovský, Jožo Vajda, Juraj Kemka či iní.