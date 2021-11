Sexica Veronika Vágnerová netají, že sa občas zverí do rúk odborníkom: Rada provokuje a miluje jogu

Bývalá Miss Slovensko Veronika Vágnerová (34) sa stále aktívne živí modelingom, a preto sa snaží udržiavať v čo najlepšej kondícii.

Zdravo sa stravuje, cvičí jogu a priznáva, že sa občas zverí do rúk odborníkom, ktorí poznajú jej tvár. Rada by totiž zostarla tak, ako ona sama chce.

Božské čísla:

- Výška: 176cm

- Váha: 58kg

Dôležité je hydratovať

Moja starostlivosť o pleť sa v poslednom období rozšírila o pleťové masky, ktoré si neviem vynachváliť, hlavne hydratačné. Mám veľmi citlivú a suchú pleť, preto si kozmetiku musím vyberať veľmi premyslene. Krém, ktorý používam, obnovuje bunkovú aktivitu a dodáva pleti kolagén, zjemňuje pleť očného okolia a zmierňuje opuchy. Som s ním veľmi spokojná.

Jedna plastika

Plastika je operácia a nie sú to výplne kyselinou hyalurónovou a už vôbec nie botox. Ja som absolvovala plastickú operáciu nosa, ktorá bola pred 10 rokmi. Každá žena má možnosť voľby a v dnešnej dobe nových technológií je úžasné sledovať, čo všetko sa dá skrášliť. Som tvárou jednej z najlepších kliník a zverujem sa do rúk odborníkom, doktorke Brezovej, ktorá moju tvár aj mňa pozná. Môj a jej pohľad na krásu sú totožné a to je pri výbere lekára, ktorý sa o vás stará, veľmi dôležité. Verím, že to so mnou vydrží až do staroby a zostarnem tak, ako chcem ja. Všetko, samozrejme, v miere zachovania vlastného ja a identity. Snažím sa byť tou najlepšou verziou samej seba nielen vo vizáži, ale aj ako človek, manželka, mama, dcéra, sestra, kamarátka.

Neje sladké

Stravujem sa metódou 16/8, to znamená, že 16 hodín nejem a zvyšných 8 áno. Pre mňa je to absolútne vyhovujúce vo všetkých smeroch, ale každé telo je individuálne. Treba ho počúvať, čo mu robí dobre a čo, naopak, nie. Samozrejme, že občas si doprajem aj pizzu a dobrý burger s hranolčekmi. Neobmedzujem sa v tom, čo zjem, ale kedy, ako často a koľko. Nejem sladké, aj keď rada pečiem. Milujem ustrice, ryby, morské plody, cestoviny a prosecco. Raz za dva alebo tri mesiace si urobím trojdňový detox, ktorý som navrhla v spolupráci s jednou firmou.

Vlasy potrebujú výživu

Vlasy sú u mňa veľmi dôležitou súčasťou vizáže, preto im venujem komplexnú starostlivosť. Vnútornú podporu im dodávam vo forme vitamínov a špeciálnych produktov na rast a výživu. Na styling používam kulmy a žehličku, ktorá je k vlasom šetrná. O vlasy sa mi stará Janko Molnár, chodievam k nemu do salónu raz za 6 týždňov, kde si doprajem špeciálnu starostlivosť a úpravu strihu.

Rada provokuje

Móda je pre mňa odrazom životného štýlu a preferujem kvalitu nad kvantitou. Mám rada minimalizmus s dávkou provokácie a občas sa mi podarí aj šokovať. Niekedy aj samu seba. (smiech) Čierne sako, biela košeľa, rifle a lodičky sú nepostrádateľnou súčasťou môjho šatníka. Som nesmierne šťastná, že som mohla aj so svojím manželom vytvoriť vlastnú značku topánok, na ktorej sme pracovali dlhú dobu od výberu opätku po technickú úpravu topánky, výber farieb, koží…

Oči povedia všetko

Mám rada svoje oči. Niekedy naozaj slová strácajú význam, stačí pohľad a viete všetko.

Miluje jogu

Snažím sa starať nielen o postavu, ale aj svoju psychickú pohodu. Joga je pre mňa jedno z najlepších cvičení pre ducha a telo. Keď sa potrebujem dostať rýchlo do formy, pripojím kardio a detox. V minulosti, ak som potrebovala schudnúť, som behávala aj boxovala. Bola to však aj dobrá psychohygiena.