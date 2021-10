Hviezda Hornej Dolnej Peter Sklár o rokoch trápenia: Pokoj nemá ani po operácii kolena

Herec Peter Sklár (53) aktuálne hviezdi v obľúbenom markizáckom seriáli Horná Dolná.

A práve počas nakrúcania tohto seriálu sa mu pred rokmi prihodilo nešťastie priamo pri nakrúcaní. Počas jednej zo scén totiž na neho pri futbale spadol komparzista, pri čom sa herec nepekne zranil. A to až tak, že si jeho koleno vypýtalo operáciu. Aj po rokoch však stále Sklár nie je v poriadku a priznáva, že s jedným kolenom prišiel problém aj s druhým, čo mu spôsobuje veľké bolesti. Hľadá však spôsob, ako svojim boliestkam uľaviť.

Petrovi Sklárovi sa pred rokmi počas nakrúcania Hornej Dolnej prihodil nešťastný úraz kolena. Práve s ním sú spojené zdravotné peripetie, ktoré ho trápia do dnešného dňa. A aby toho nebolo málo, začalo sa ozývať pre istotu aj druhé koleno ako dôsledok zranenia toho prvého. „Ja som mal taký úraz trošku, tak som sa musel dávať do poriadku, respektíve koleno. No a potom ma začalo bolieť druhé koleno, pretože keď jedno koleno zaťažujete, príde druhé, tak sme začali chodiť na pilates,“ prezradil v relácii Neskoro večer herec, ktorý našiel novú záľubu práve v tomto cvičení, ktoré má na jeho boliestky dobré účinky.

„Ten pilates je výborný, pretože to je také cvičenie, že ono to vyzerá strašne jednoducho, ale keď to robíš dobre, tak je to namáhavé a to sa aj normálne spotíš pri tom,“ doplnil nadšený Sklár, ktorý si našiel novú záľubu, ktorú pripojil aj k jeho obľúbenému golfu.