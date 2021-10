Moderátor Vincze opäť prekvapuje: Za čo sa niektorí hanbia, pre neho je výhra!

Moderátor Viktor Vincze (30) sa viac ako intenzívne angažuje v eko živote, o ktorom nielen verejne hovorí, ale chodí aj prednášať na konferencie a aj do škôl.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Napriek tomu, že peňazí má mladík viac ako dosť, len tak zbytočne ich za oblečenie nevyhadzuje. Prevažnú časť jeho šatníka totiž tvoria obnosené veci zo secondhandov.

Viktor je na obraze už známa tvár a napriek tomu, že hlboko do vrecka rozhodne nemá, svoje zarobené peniaze nemíňa na zbytočnosti. Naopak, snaží sa ísť ostatným príkladom najmä v oblasti ekológie, ktorá je pre neho viac ako dôležitá. Už nejakú dobu sa jej intenzívne venuje na svojej sociálnej sieti, kde svojim sledovateľom ukazuje, ako byť šetrnejší k našej planéte.

A aj napriek tomu, že Vincze by si mohol dovoliť míňať stovky, ba aj tisícky eur za drahé oblečenie a doplnky, on zásadne nakupuje v secondhandoch. „V sekáčoch nakupujem, lebo to má pre mňa jednak environmentálny rozmer a dajú sa tam nájsť aj značkové, mnohokrát nikdy nenosené veci, dokonca za pár eur,“ vyjadril sa pre Nový Čas Viktor, ktorý v tomto zvyku rozhodne nehodlá poľaviť.

sveter: 7 €

nohavice: 9 €

Hugo Boss oblek: 50 €