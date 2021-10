Speváčka Dara Rolins opísala hrôzostrašný zážitok z dovolenky: Okradli ma v Benátkach!

Slovenská spevácka diva Dara Rolins (48) má okrem spevu aj množstvo ďalších záľub.

K tým patrí bezpochyby aj cestovanie a zbieranie nových zážitkov z rôznych krajín sveta. Avšak nie vždy ide všetko podľa plánov a predstáv, čo na vlastnej koži zažila aj ona sama. Počas vytúženej dovolenky v talianskych Banátkach jej neznámy zlodej totiž vybrakoval ruksak, ktorý mala na chrbte!

Pre Daru mala byť návšteva tohto čarovného miesta splneným snom. „Bolo to na jednej z pracovných ciest. Nikdy v živote som nebola v Benátkach a boli sme tým smerom, tak som sa chcela zastaviť a vidieť ich bez toho turistického tlaku a návalu,“ povedala speváčka Novému Času. Nanešťastie na tohtoročnú dovolenku a svoj vôbec prvý pobyt v krásnom talianskom meste nespomína práve najlepšie.

„Nadšenie z tohto miesta vystriedala divná bodka za našim výletom, keď mi z ruksaku pri nástupe do trajektu vytiahli peňaženku so všetkými dokladmi,“ popísala nám chvíle hrôzy Dara. To, ako vkladá peňaženku do ruksaku si musel zlodej všimnúť po tom, čo zaplatila za lístky. Cítila, že sa na ňu niekto tlačí, no rozopnutý ruksak si všimol jej kamarát až vo vnútri trajektu. „Myslela som si, že keď som si tam dávala peňaženku, tak som ho poriadne nezapla. No keď som chcela zaplatiť za ďalší nákup, nevedela som peňaženku v ruksaku nájsť,“ priznala smutne.

Karty aj doklady

Veľké nadšenie z Benátok tak v sekunde vystriedala nutnosť čo najrýchlejšieho riešenia problémov, ktoré jej táto krádež spôsobila. „Zobrala som to tak, že to bola komplikácia skôr v tom zmysle, že zas nanovo riešiť doklady a karty,“ dodala s tým, že je vďačná, že k tomuto ohavnému činu, našťastie, nedošlo skôr.

„Bolo to na konci pobytu, lebo keby sa tak stalo na začiatku, tak by som možno aj viac „plakala“. Viezla som tam pomerne dosť peňazí, ktoré som chcela nechať v továrni. Ale v tej dobe som tam už mala len nejakých pár drobných, lebo bol to už odjazd a druhý deň sme sa vracali do Prahy,“ uzavrela speváčka.