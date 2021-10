Moderátor Patrik Herman (46) je elegán a džentlmen, ako sa patrí, no aj on rád sem-tam zažije adrenalín.

No ani vo sne by mu nenapadlo, že jedno ráno sa zobudí a o pár hodín nato už bude lietať v oblakoch. Presne takéto prekvapenie mu totiž pripravil jeden z kamarátov.

„Akože, keď mi ráno povedal, že podvečer ideme lietať nad Donovalmi, myslel som si, že si robí zo mňa vrtuľu... Potom som pochopil, že to myslí vážne. Bolo to niečo výnimočné a ťažko to k niečomu prirovnať! Zážitok na celý život! Ďakujem!“ napísal vzrušený moderátor.