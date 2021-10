Speváčka Ester zo šou ČSMT dojala celú sálu: Pesnička pre mŕtveho otca

Stále sa nevyrovnala s jeho stratou!

Mladá nadaná speváčka Ester Gerson (19), ktorá vystúpi v šou Česko Slovensko má talent, sa musela celý život pasovať so stratou, ktorú prežila, keď mala len sedem rokov. Práve vtedy si totiž jej milovaný otec Bohumil († 35) siahol na život a ona odvtedy pociťuje prázdnotu, ktorú sa snaží zaplniť práve hudbou. Lásku k muzike a aj talent zdedila po otcovi, ktorý používal umelecké meno Bob Gerson, čo prevzala aj nádejná pesničkárka. Pred porotu predstúpi s vlastnou piesňou, ktorú pošle cez svoje vystúpenie milovanému otcovi do neba. A ani jedno oko nezostane suché...

Nádejná textárka a pesničkárka Ester sa nikdy nevyrovnala s tým, že jej otec Bohumil († 35), ktorého všetci volali Bob, si siahol na život a ako sedemročné dievčatko zostala bez jedného z rodičov. Jej otec bol práve tým, ktorý malé dievčatko podporoval, viedol ho k hudbe a venoval mu lásku, po ktorej zostala v jeho duši veľká diera. S matkou si brunetka totiž nikdy veľmi nerozumela a aj to bol jeden z dôvodov, pre ktorý ako osemnásťročná odišla z domu. Jej snom sú hudba a vlastná tvorba, pričom talent zdedila práve po zosnulom otcovi.

„Tatino bol textár, teda sa o to aspoň snažil. Zomrel, keď som mala sedem rokov, a práve on si hovoril Bob Gerson, tak som po ňom prevzala to meno,“ vysvetlila svoje netradičné meno Ester, ktorej dojímavé vystúpenie uchvátilo celé publikum. Mladá speváčka a textárka v jednej osobe totiž zaspievala pieseň, ktorú venovala svojmu mŕtvemu otcovi. V nej jasne cítiť, že mladé dievča sa s jeho stratou stále nevyrovnalo. Text totiž hovorí o bolesti, nevypovedaných otázkach, túžbe po uznaní a hlavne láske, ktorú ešte ako malá stratila.

Dojatá porota aj publikum

Práve otec inšpiroval Ester, aby začala skladať piesne. Vypestoval v nej vzťah k hudbe, ktorou by sa rada živila a išla tak v jeho šľapajach. „Pamätám si na to, ako mi spieval uspávanky, aby som lepšie spala,“ povedala Novému Času so smútkom v hlase talentovaná slečna. Tá má našliapnuté na veľkú kariéru a jej snahu ocenila nielen porota, ale aj ľudia v sále, ktorí ju odmenili veľkolepým standing ovation.

„Ja vás obdivujem, že ste tu pred nami, vlastne úplne nie v takom intímnom prostredí, zaspievali vašu asi najintímnejšiu pesničku. Pretože ja som tiež prišla o maminku a potom o pár rokov neskôr aj o brata. A tiež som im napísala pesničku, ale nikdy som to nedokázala úplne dospievať. Vždy ma to bolelo, a to sa mi na vás páči najviac. Že ste nám dali tú skutočnú Ester Gerson,“ vzdala hold mladej speváčke ostrieľaná Marta Jandová.