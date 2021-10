Dcéra Heribanovej Babsy prežíva strach o svoje dieťa: Bojujeme s ťažkým priebehom korony! Štipľavý odkaz antivaxerom

Dcéra moderátorky Aleny Heribanovej (66) Barbara Babsy Jagušák (31) prežíva posledné týždne veľmi náročné obdobie.

Okrem toho, že mala v posledných týždňoch plné ruky práce s organizovaním fashion eventu, najväčšiu vrásku jej robila jej dcérka Izabelka (4). Malé dievčatko totiž podľa jej slov zvádza ťažký boj so zákerným koronavírusom, ktorý udrel obrovskou silou. Celá rodina skončila v karanténe a Babsy priznáva, že prežíva náročné obdobie plné strachu o svoju milovanú dcéru, ktorá sa zmieta v horúčkach. Ťažkosti jej dcérky jej nedajú spávať a už aj ona samotná pociťuje obrovské vyčerpanie.

Babsy prehovorila o sile koronavírusu. Ten totiž neobišiel ani ich rodinu a zasiahol jej milovanú dcéru Izabelku, ktorá len nedávno dovŕšila 4 roky. Pre také malé telíčko je to veľký zásah a ona celé dni len tŕpne a bdie nad svojou dcérkou. „Pribudlo 5 638 nakazených. V tej desivej štatistike je už aj naša Izi. Pôvodne som o tom vôbec nechcela hovoriť, pretože mi to pripadalo nemiestne a asi aj zbytočné, ale ako mama dieťaťa s ťažkým priebehom by som vás chcela poprosiť, aby ste sa išli zaočkovať (ak vám to zdravotný stav umožňuje). Alebo minimálne, aby všetci antivaxeri už konečne upokojili svoje emócie a nerobili zo seba obete,“ priznala Babsy. Apeluje na dospelých, aby chránili nielen seba, ale práve bezbranné deti. „Aktuálne sú obete deti, ktoré kvôli našej nerozvážnosti zapĺňajú čakárne u detských doktorov a zvíjajú sa po nociach v bolestiach a triaške,“ ozrejmila moderátorka, ktorá má veľké obavy. „Bezsenné noci striedajú obavy z toho, kedy sa jej stav zlepší a či náhodou nezanechá choroba nejaké dlhodobé následky,“ dodala.