Tri mesiace po smrti Milana Lasicu († 81): Odhalia maestrove zápisky z denníka!

V júli šokovala verejnosť správa o náhlej smrti hereckej legendy Milana Lasicu († 81).

Ten nečakane odpadol priamo na pódiu počas záverečnej klaňačky po predstavení vo svojom domovskom Štúdiu L+S a oživiť sa ho už nepodarilo. Fanúšikovia dúfali, že sa s ním budú môcť ešte poslednýkrát rozlúčiť, no rodina si to priala inak. Zorganizovali tajný pohreb v kruhu najbližších. Avšak priaznivcom maestra dal nádej riaditeľ divadla Pavol Danišovič, ktorý prisľúbil spomienkový program. Ani po mesiacoch čakania však miesto a čas známe nie sú.

Danišovič ešte v lete avizoval, že na Lasicových fanúšikov myslí a bude sa snažiť zorganizovať spomienkový program. Po mesiacoch čakania sa však veci stále nepohli. „Ja neviem, či to bude ešte tento rok, alebo v rámci maestrových nedožitých narodenín,“ vyjadril sa nedávno pre Nový Čas. Zatiaľ nepozná ani miesto a do karát mu nehrá ani nepriaznivá pandemická situácia. „Je to v hre, len ešte nevieme, v akom priestore. Je možné, že to nebude v tomto divadle. Závisí to od nákladov a kto by do toho išiel. Sme súkromné divadlo a musíme sa zistiť, ako vôbec budeme fungovať ďalej,“ priznáva. Avšak fanúšikovia sa môžu tešiť na pripravovanú knihu, ktorá odhalí Lasicove zápisky z denníka. To však nie je jediný darček. Pred pár týždňami vyšlo CD s novými skladbami na texty Milana Lasicu, na ktorom spolupracovalo množstvo umelcov a maestrových priateľov.