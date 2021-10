Po kráľovskom zárobku kritika! Tvrdé slová Marcela Forgáča o očkovacej lotérii tesne pred jej koncom

Blíži sa veľké finále. Od 15. augusta beží na obrazovkách verejnoprávnej televízie program očkovacej lotérie, ktorý vyvrcholí už túto sobotu.

Od samého začiatku je však lotéria sprevádzaná škandálmi a drsnou kritikou. Tá sa valila aj na samotných moderátorov Veru Wisterovú (43) a Marcela Forgáča (50), pričom moderátor dokonca istý čas zvažoval odchod z relácie. Napokon v nej však ostal, hoci nebol so všetkým spokojný. Tesne pred jej ukončením zazneli z jeho strany veľmi kritické slová na túto televíznu šou, za ktorú zinkasoval viac ako 34-tisíc eur.

Očkovacia lotéria z dielne ministra financií Igora Matoviča sa od prvého vysielania niesla v znamení chaosu a nejasností. Mala vo veľkom priniesť zvýšenú zaočkovanosť a tiež radosť ľudí zo zaslúženej výhry. No najmä spočiatku si vyslúžila obrovskú vlnu kritiky, ktorá zasiahla aj samotných moderátorov. Vera a Marcel si teda museli prejsť poriadne náročným obdobím, keď im hejteri vyčítali nespočetne veľa vecí.

Forgáčovi pohár trpezlivosti už natoľko pretekal, že sa chcel vzdať svojho lukratívneho miesta. „Škandály okolo šou sú priveľké. Je toho naňho už veľa, a preto sú úvahy skončiť v lotérii na mieste,“ povedal vtedy zdroj blízky moderátorovi. Následne sa konalo veľké stretnutie všetkých zúčastnených, na ktorom sa dohodli zmeny, ktoré mali zlepšiť celé fungovanie. Tvorcovia si vtedy s radosťou vydýchli, pretože Marcel sa po dohode rozhodol v lotérii zotrvať. No pred koncom celej „očkovacej parády“ Novému Času priznal, že nebolo všetko ružové, ako sa zdalo, a že tam bolo priveľa chýb. „Po zmene podmienok sa fungovanie zlepšilo. Celé to napätie, a kto robí, tak robí aj chyby, a ja uznávam, že tam bolo niekoľko chýb, ktoré sa však podarilo opraviť a dnes to funguje veľmi efektívne,“ prezradil s odstupom času Forgáč.