Bláznivo nebezpečná šou v ČSMT: Porota aj moderátori v ohrození života!

Vrhli sa do nebezpečia! Šou Česko Slovensko má talent je aj tento rok plná všakovakých talentov.

Inak to nebolo ani pri dvojici s názvom Deadly Games, v preklade Smrteľné hry, ktorá prišla so šokujúcim predstavením, do ktorého zahrnula aj porotu. Jej členovia sa veľmi zdráhali, pretože umenie predvádzané na pódiu bolo smrteľne nebezpečné.

Dvojica, ktorú tvorí zaľúbený pár Alexandra a Alfrédo, doteraz vystupovala v šou v Las Vegas, ale kvôli pandémii koronavírusu boli nútení cvičiť doma. Ako mladá dvojica uviedla, pri ich predstavení, ktoré zahŕňa hádzanie nožov, švihanie bičom alebo aj streľbu z kuše, nejde o žiadne triky, ale o reálne nebezpečenstvo, ktoré si obaja uvedomujú. „Mojím najväčším strachom je, že zraním lásku svojho života,“ prezradil Alfrédo, ktorý má všetko vo svojich rukách. Práve šarmantná brunetka je totiž tá, ktorá vystupuje ako „terč“, ktorý treba obstrieľať.

Do jej pocitov sa pritom vžila aj kompletne celá porota, ktorá sa ocitla v hľadáčiku mladíkovej kuše. „Myslím, že by ste mali prísť na javisko a vyskúšať si, ako sa Alexandra cíti,“ vyzval štvoricu katov vrhač nožov. Nielen oni, ale aj moderátori šou David a Jasmina tak nakoniec riskovali svoje životy, keď sa nechali zlákať na javisko. Či si nakoniec duo Deadly Games vystrieľalo ďalší postup a všetci vyviazli bez zranenia , uvidíte už túto sobotu na obrazovkách Jojky.