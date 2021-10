Osudový krok speváčky Emmy Drobnej: Nešťastný úraz na Ibize!

Takto si to určite nepredstavovala. Úspešná speváčka Emma Drobná (27) len nedávno opäť vycestovala do zahraničia.

Aj tentoraz zavítala na slnečnú Ibizu, a to spoločne so svojím priateľom Filipom Šebom (37), ktorého tam ako triatlonistu čakali preteky. No umelkyňa si určite ani v najhoršom sne nepredstavovala, že sa jej tam prihodí takéto nešťastie. Jedna osudová fotka, jeden chybný krok a zlomenina, žiaľ, bola na svete.

Emma Drobná spoločne s Filipom Šebom tvoria rozhodne jeden z najsympatickejších párov nášho šoubiznisu. Počas dvojročného vzťahu sa posúvali z jedného schodíka na druhý. Cestovanie po rôznych krajinách, spoločné bývanie, ale aj spoločné ciele a budúcnosť. Filip je bývalý futbalista, ktorý sa dnes venuje triatlonu. A keďže jeden druhého vo všetkom podporujú, tak aj speváčka s ním často cestuje. Ich spoločným zahraničným útočiskom sa totiž stala slnečná Ibiza.