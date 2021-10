Ivan Tásler s priateľkou žiaria šťastím: V Mexiku ako jedna veľká rodina

Frontman kapely IMT Smile Ivan Tásler (42) je, zdá sa, zamilovaný až po uši.

Do náručia padol sympatickej Denise (27), ktorá z neho robí šťastného muža a on jej na revanš plní všetko, čo jej na očiach vidí. Dvojica spolu trávi všetok voľný čas, a keď nie sú spolu na koncertoch, tak spoločne radi spoznávajú svet.

Tentoraz sa vybrali do ďalekého Mexika, kde si užívajú nielen krásne pláže, ale aj teplé počasie. Neužívajú si to však len oni dvaja. Na dovolenku totiž zavítali so svojimi rodičmi a vyzerá to tak, že si všetci dokonale sadli. Ako jedna veľká šťastná rodina si tak užívajú príjemné dovolenkové dni pri krásnom Karibskom mori.