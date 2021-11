Karol Konárik vlastní luxusný hotel, to však nie je všetko: Biznis v Chorvátsku!

Karol Konárik je hrdým majiteľom hotela, kde si hostia môžu užívať dokonalý relax a wellnes. On sám však napriek tomu často a rád chodí do neďalekého Chorvátska, ktoré sa stalo doslova jeho druhým domovom. Dokonca sa tam udomácnil natoľko, že sa so svojimi synmi neváhal pustiť do podnikateľských aktivít aj tam. Hotel na Slovensku je však jeho srdcovkou a spokojní klienti sú preňho všetkým. Svojou odpoveďou na otázku, akú z procedúr si najradšej v hoteli vychutná on sám, nás však poriadne prekvapil.