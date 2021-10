Adela bola zo sexi Matúša Kolárovského namäkko: Ozval sa Dano, v sekunde prišla studená sprcha!

Matúš Kolárovský je talentovaný mladý herec, ktorý sa dostal do povedomia divákov vďaka markizáckemu seriálu Pán Profesor. Okrem toho sa však venuje modelingu, kde žne nemalé úspechy a dokonca zabŕdol aj do sveta hudby. Slovami chvály pri Matúšovom predstavovaní nešetrila ani samotná Adela, ktorá sexi mladíka privíta vo svojom tíme v šou Milujem Slovensko. To sa však nedá povedať o Danovi, ktorého Adela schladila jedinou vetou! Zabavte sa na videu, no sledujte aj šou Milujem Slovensko už v piatok o 20.30 na Jednotke.