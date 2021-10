Známy moderátor Nikodým nemá šťastie v láske: Prečo som single

Presne vie, čo chce! Moderátor Martin Nikodým (50) je stálicou televíznej obrazovky, keď má na svojom konte niekoľko úspešných projektov.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Za roky tvrdej driny si vybudoval meno profesionála a v práci sa mu výborne darí. To sa však nedá povedať o jeho súkromí. Za sebou má niekoľko nevydarených vzťahov. Naposledy sa jeho meno spájalo s mladou brunetkou Nikolou (25). Ako však Martin Novému Času priznal, krásna Popradčanka si jeho srdce nezískala. Moderátor však priznáva, prečo sa mu na poli lásky nedarí!

Nikodým je otcom troch detí, ktoré má s dvoma ženami. Najprv mu totiž nevyšlo manželstvo s Michaelou, s ktorou má syna Adama a dcéru Emmu Leu. Potom stroskotala aj láska s Martinou Briatkovou, s ktorou má syna Martinka. Od roku 2015 je teda moderátor single a, ako sa zdá, roky samoty sa na ňom podpísali a on si do svojho súkromia len tak niekoho nepustí. Len nedávno sa pritom zdalo, že je znova šťastný po boku mladej Popradčanky Nikoly, no ako Novému Času priznal, s brunetkou si romantický vzťah nikdy nevybudoval. „Nový vzťah som nikdy nepotvrdil, nie je pravda, že sme boli spolu,“ prezradil nám Martin, ktorý je šťastný tak, ako je. „Mám vzťah so svojimi včelami a deťmi. Už to je nejaký čas, už som sa naučil byť sám so sebou a nepúšťam sa zbytočne do ďalšieho vzťahu, ak by to mali byť ďalšie hry a naťahovanie sa,“ dodal Nikodým, ktorý naznačil, že jeho vzťahy so ženami neboli vôbec jednoduché.

S málom sa neuspokojí

Možno práve preto to má v sebe „upratané“ a priznáva, prečo mu vzťahy nevychádzajú. Dnes už totiž presne vie, čo od svojej budúcej partnerky chce. Na lásku totiž vôbec nezanevrel, no získať si jeho srdce nebude pre nežnejšie pohlavie vôbec jednoduché. „Keď príde ten moment, že to celé dokonale zacvakne, lebo ja už nerobím kompromisy, tak potom to príde. Nebránim sa tomu, ale v tomto som už opatrnejší,“ dodal na záver pre Nový Čas moderátor.