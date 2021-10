Renáte Názlerovej zložili zamestnanci poklonu: Dojemné vyznanie za záchranu

Niekdajšia hviezda relácie Súdna sieň a aktuálna riaditeľka Centra sociálnych služieb v Pezinku Renáta Názlerová (53) ostala príjemne prekvapená.

Od svojich zamestnancov sa totiž dočkala dojímavých slov, ktoré pre ňu znamenajú veľa. Zariadenie totižto zachránila v hodine dvanástej, keď v ňom zúrila korona a zomrelo v ňom veľa ľudí.

Názlerová sa zariadenia chopila minulý rok začiatkom októbra, keď na tom nebolo práve najlepšie. Kvôli koronavírusu v ňom zomrelo 16 klientov, no ona vynaložila všetky svoje sily na to, aby opäť fungovalo, ako má. A to si jej zamestnanci veľmi cenia. „Myslím, že poviem za veľkú väčšinu, ak nie za všetkých kolegov, pani riaditeľka, aj my ďakujeme,“ napísali a dodali: „Boli by sme naivní, keby sme chceli, aby bolo vždy všetko ideálne. To sa nedá, ale vidíme, že robíte všetko, čo je vo Vašich silách a možnostiach, aby ste úroveň zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb pozdvihli z dna, na ktorom sa nachádzajú.“ Ich slová neostali bez povšimnutia, práve naopak. „Je to veľmi dojemné, aj ja som to tak vnímala, že v tom bežnom chvate nemáme čas si tu nejako skladať poklony, ale som rada, že to vnímajú aj oni pozitívne,“ vyjadrila sa Názlerová pre Nový Čas.