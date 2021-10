Spevák Peter Lipa pár hodín po hrozivej autonehode: Sila, čo robil so zlomenou hrudnou kosťou

Vôbec sa nešetrí! Spevák a džezový velikán Peter Lipa (78) sa stal vo štvrtok účastníkom vážnej dopravnej nehody na diaľnici R1.

Pri nej musela zasahovať aj záchranka, ktorá hudobníka odviezla do nemocnice v Žiari nad Hronom. Ten vyviazol so zlomeninou prsnej kosti. Po ošetrení prepustili Lipu do domácej liečby, ale ten sa doma v posteli dlho neohrial. Podľa informácií Nového Času totiž muzikant napriek silným bolestiam sa už pár hodín na to postavil na pódium na džezovom festivale, čo mohlo byť pre neho veľmi nebezpečné.

Lipa si prešiel doslova peklom, keď uplynulý štvrtok bojoval o holý život za volantom svojho auta. Po nešťastnej nehode nakoniec skončil v nemocnici, kde ho dávali dokopy a on vyviazol „len“ so zlomeninou hrudnej kosti. Napriek tomu, že sa mal šetriť a odpočívať, Peter si nevedel odpustiť pracovné povinnosti a len pár hodín po prepustení, hneď v piatok večer, prišiel na festival Bratislavské jazzové dni 2021.

„Áno, pán Lipa tu bol, i keď je zranený, nie však ako účinkujúci. Na začiatku prišiel a prihovoril sa návštevníkom, čím festival otvoril,“ potvrdila nám producentka podujatia Katarína Lipová. V sobotu sa hudobník, ktorý po nehode rozhodne nie je zdravotne v poriadku, prihovoril svojim fanúšikom, aby ich ubezpečil, že sa má v rámci možností dobre.

„Pozdravujem všetkých priateľov aj fanúšikov dobrej hudby. Vo štvrtok v noci som mal škaredú haváriu. Potom ma ošetrovali príjemní ľudia v nemocnici v Žiari nad Hronom. Teraz som doma. Mám zlomenú prsnú kosť a beriem lieky proti bolesti,“ napísal len deň po vystúpení na festivale spevák. Ten teda priznal, že má bolesti a rozhodne nie je fit. Zároveň však dúfa, že sa čoskoro uzdraví a bude môcť zasa spievať, lebo má veľa plánov.