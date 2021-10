Mária Čírová s rodinkou v halloweenskych kostýmoch: Zmenení na nespoznanie

Podarená fotka. Speváčka Mária Čírová (32) je šťastná trojnásobna mama. Spoločne s manželom Mariánom Kachútom (47) vychovávajú tri deti - dcérku Zoe (8), syna Huga (11) a Rubena (1).

Umelkyňa všetok svoj čas venuje rodine a pre deti vymýšľa rôzne aktivity. Najnovšie sa Čírovci rozhodli pri príležitosti Halloweenu vyparádiť do skvelých kostýmov, a len málokto by prišiel na to, kto sa za maskami skrýva.

„Všetkých, ktorí ste túto našu rodinnú fotku ešte nevideli, chcem ubezpečiť, že sme v poriadku a máme sa fajn. Ale, na druhej strane, blíži sa dátum 31. 10. a treba sa trošku pripraviť,“ zazneli slová speváčky.

Výzva

