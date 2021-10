Boris Pršo bojuje s následkami mozgovej príhody: Veľa vecí ma štve

Ide ďalej, aj keď trošku pomalšie. Markizák Boriš Pršo (37) si pred niekoľkými rokmi prešiel doslova peklom. Počas nakrúcania šou Let´s Dance v roku 2017 skolaboval priamo v zákulisí.

Za všetkým bola mozgová príhoda. Boris bol známy svojím zápalom pre prácu a aj vysokým tempom, no po incidente musel poriadne dupnúť na brzdu. Po dlhšej dobe prezradil, ako napreduje a aké ciele ešte má.

Boris Pršo si prešiel náročným obdobím, keď ho postihla mozgová príhoda. No opäť sa naplno usmieva a venuje sa svojej práci, ktorú miluje. Za veľké, ale aj malé kroky vpred dobre vie, komu ďakovať.

„Ja na rehabilitačné centrum, ktoré navštevujem, nedám dopustiť. Je to úžasné miesto a každému ho viem len a len odporučiť. So mnou tam robia zázraky na počkanie a ťažšie veci cca do troch dní. Už tam chodím 4 roky a určite neprestanem. Hoci je to finančne pomerne náročné,“ priznal sympatický markizák, ktorý každým dňom robí pokroky.

„Mám sa fajn, po zdravotnej stránke viac-menej dobre, hoci mňa veľmi veľa vecí štve, ale to je len a len dobre, lebo ma to posúva ďalej,“ dodal, avšak natíska sa otázka, či na jeho psychiku toho predsa len nebolo príliš veľa.

„Ja to neviem posúdiť, ja som to nikdy nebral, takže ja som nikdy nemal žiadne psychické zaváhanie - nič. Proste stalo sa a ide sa ďalej... Trošku pomalšie, ale ide sa. Dlho som nebol ani na vozíku, ten bol skôr pomoc na dlhšie trasy. Ja som chodiť vedel a naozaj v priebehu prvého polroka som ho odložil,“ dodal Pršo.