Herečka Zuzana Mauréry to nemala ľahké: Tvrdá výchova a sebavedomie na bode mrazu

Veľa vecí sa naučila. Talentovaná herecká hviezda Zuzana Mauréry (53) je aktuálne známa najmä zo seriálu Oteckovia. No herečka má na konte aj množstvo divadelných, filmových či seriálových projektov, v ktorých zožala obrovský úspech.

Niet sa čomu čudovať, keďže sama pochádza z muzikálnej rodiny, a tak mala talent zapísaný už v génoch. Avšak vplyv tvrdej rodičovskej ruky si so sebou preniesla až do dospelosti. Najviac však malo utrpieť jej sebavedomie.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Zuzana Mauréry patrí rozhodne medzi naše najznámejšie herečky. Ku svetu divadla mala už odmalička blízko, keďže jej rodičia v kultúrnom stánku pôsobili. No možno aj práca sa odzrkadlila na jej výchove.

„Poslúchala som. Mala som tvrdý režim. Otec bol 6 rokov v angažmáne v Košiciach, takže mama bola na mňa sama. Od nášho bytu malo kľúčik aj šesť ľudí, ako sa pri mne striedali. Mala som veľa krúžkov a všetko muselo fičať. Zdravila som ,bozkávam‘ a vedela som, že čo mám na tanieri, to musím zjesť. Nesmela som dospelým skákať do reči a keď som od mamy niečo chcela, držala som ju za ruku, kým mi nevenovala pozornosť,“ prezradila v rozhovore pre Eurotelevíziu Mauréry, ktorá to nemala v detstve vždy ružové, no odniesla si určité veci aj do dospelosti.

Chválilo sa málo

Mauréry sa až v neskoršom veku naučila veriť si a mať nejaké zdravé sebavedomie. V jej rodine rozhodne nebolo zvykom vychvaľovať. „Určite mi výchova dala zmysel pre povinnosť. Úctu k autoritám a, bohužiaľ, ostalo mi aj to s tým dojedeným tanierom,“ prezradila herečka, ktorej sebavedomie bolo kedysi na bode mrazu.

„U nás sa pomerne málo chválilo. Sebavedomie som si musela prácne nadobudnúť. Viete, to je ťažké, keď máte dokonalú matku,“ povedala s úsmevom Zuzana, ktorá si začala svoje sebavedomie budovať rokmi úplne od základov.