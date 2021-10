Konečne sa k hádačom pridal aj Ondrej Kandráč! Povedal nielen to, prečo dlhšie absentoval, ale pridal aj zopár vtipov. Michal Hudák sa však nenechal zatlačiť do kúta a niekoľko vtipov pridal do súdka tiež. Zabavte sa na videu a potom aj na relácii Inkognito v pondelok o 20.30 na JOJ-ke.