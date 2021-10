Wanda Hrycová o tragickej streľbe herca Baldwina: Môj otec takto skoro zomrel!

Podobná situácia. Wanda Adamík Hrycová (43) patrí medzi skúsené producentky a má na konte množstvo úspešných projektov.

Správy z USA o tragickej streľbe priamo na pľaci, keď svetová hviezda, herec Alec Baldwin (63) zastrelil kameramanku Halynu Hutchins († 42) a postrelil aj režiséra, niesla Wanda veľmi ťažko. Táto smutná udalosť v nej totiž oživila spomienky na jej milovaného otca Andyho Hryca († 71), ktorému sa pred rokmi stalo niečo podobné. On mal však vtedy obrovské šťastie.

Wanda Adamík Hrycová sa pod vplyvom nešťastnej udalosti vrátila späť v čase a opísala nepríjemnú nehodu. Tá sa stala jej drahému otcovi Andymu Hrycovi († 71), ktorý nás opustil začiatkom tohto roka. „Bolo to v zime 1997 a práve vtedy sa stala vec, ktorá by sa dnes stať nemohla. Hrali predstavenie, kde mali zaznieť výstrely. To robí zvukár, ktorý púšťa výstrely zo záznamu. Neviem, čo tam robil zvukár, ale v zákulisí strieľal vzduchovkou herec.

Namiesto náboja tam dávali korkové štuple od vína, ktoré boli zaliate vo vosku, „Z nepochopiteľných dôvodov namiesto do vzduchu tento korkový štupeľ strelil môjmu otcovi do krku, ten vtedy skoro zomrel. Okamžite išiel na operačný stôl. Vzhľadom na to, že mu prestrelil krk a išiel milimeter od dôležitej tepny, prežil to, ale bol to viac zázrak ako úmysel,