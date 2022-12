Nemá problém si zo seba vystreliť, ani ukázať súkromie: Čo prezrádzajú sociálne siete o Jurajovi Lojovi?

Je rovnako dobrý maliar ako herec, miluje šport a svoju rodinu. Juraj Loj (37) nemá na instagrame problém vystreliť si zo seba a mierne poodhaliť súkromie, no využíva ho aj na propagáciu projektov, na ktorých spolupracuje.

Všestranný umelec

Jeho veľkou vášňou je maľovanie, ku ktorému sa počas koronakrízy vrátil. „PROCES... Ale nie Kafkov,“ okomentoval fotku, na ktorej suší jeden zo svojich akvarelov.

Skvelý otec

Takto dopadol, keď si ho zobrala do parády dcéra Izabella (5). „Tato? Môžem ťa namaľovať? Môžeš. A chceš na chlapca alebo na dievča, aby som ťa namaľovala? Nechám to na teba,“ opísal vznik hororového líčenia.

Milovník športu

„Konečne som si našiel čas...“ pridal vysvetlenie k fotografii svojej dokatovanej ruky veľký fanúšik horolezectva a boulderingu.

Muž z ocele

Patrí k našim najvyšportovanejším hercom. Takto ho počas „ukrajinského workoutu“ zachytil kolega Richard Autner.

Vzor

Syn Lucas (8) je celý otec a už je z neho zdatný lezec. „Múrik zažíva v týchto dňoch svoju renesanciu,“ skonštatoval Juraj.

Rodina je základ

Rodina je preňho všetkým a hoci by sa zdalo, že na tejto fotografii je len so životnou partnerkou Zuzanou Kanócz (41), nie je to tak. „Dnes bolo úžasne. Na klzisku a celá rodinka, Lucas niekde v pozadí, Izabella dole to ružové a Leyla pod bundou,“ napísal.