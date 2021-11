Kto zažiaril a kto pohorel na módnom podujatí? Desivý doplnok na prsiach známej Slovenky

Trojdňová módna udalosť Fashion LIVE, ktorá sa konala v októbri v Bratislave, prilákala do hľadiska mnoho známych tvárí.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii Na prehliadky, ktoré sú oslavou módy, by sa malo chodiť v netradičných a inšpirujúcich outfitoch, ktoré by ste si v bežný deň neobliekli. Komu sa to podarilo?

Veronika Cifrová Ostrihoňová (32), moderátorka - 10/10

Veronika žiarila v kombinácii modrej a zlatej, a tak vytŕčala z davu. Dobre padnúce kabátové sako, k nemu úzke nohavice z rovnakej látky a telové lodičky, aké by mala vlastniť každá žena. Sú totiž univerzálnym kúskom, ktorý sa hodí ku všetkému. Luxusná kabelka bola už len čerešničkou na torte.



Lucia Hablovičová (42), exriaditeľka Miss - 9/10

Lucia si môže vďaka svojej ukážkovej postave dovoliť obliecť naozaj čokoľvek. Smaragdové košeľové šaty povýšila na módny kúsok vďaka netradičným nariaseným rukávom, ktoré vyzerali ako z brazílskeho karnevalu. Škoda len, že si obula obyčajné čierne lodičky. Výraznejšie by boli oveľa atraktívnejšie.