Porotkyňa Česko Slovensko má talent Mórová: Balí všetkých sexi chlapov!

Od okúzlenia lapala po dychu. O tom, že Diana Mórová (51) patrí medzi naše najsympatickejšie herečky, rozhodne nikto nepochybuje. No už roky sa po jej boku neukázal žiaden muž, ktorý by s umelkyňou tvoril pár.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Aktuálne je Diana porotkyňou šou Česko Slovensko má talent, v ktorej núdza o vyšportovaných chlapov rozhodne nie je. V najnovšej časti ju očarí akrobat, s ktorým bude mať aj zaujímavý dialóg. Nebol však jediný, kto sa atraktívnej porotkyni páčil.

Diana Mórová je aj tento rok súčasťou Česko Slovensko má talent. A ani teraz nechýbajú sexi chlapi, z ktorých sa herečka doslova rozplýva. V najnovšej časti ostane bez slov z Olega Tatarynova, ktorý predvedie akrobaciu na závesnej tyči. Zo sympatického bruneta s modrými očami a vyšportovaným telom Diana úplne žasne. A padnú aj poriadne odvážne slová. „Ste slobodný?,“ opýta sa Mórová akrobata. „Som. A vy?,“ pokračoval Oleg odpoveďou, ktorá Dianu rozpáli a oči sa jej rozžiaria. Nie je to však prvýkrát, keď šarmantná herečka takto s niekým laškovala. Len nedávno sa v šou predstavili chlapci z Duo Forza, ktorí ohúrili, a bratia Messoudi Brothers, pričom jednému z nich darovala aj sladký bozk.

Očarená a bez slov

Z Mórovej tváre po vystúpení akrobata je jasné, že ju jednoducho dostal svojím šarmom aj telom. „Ja chcem len povedať, že výber tej pesničky a tá košeľa, bolo tak niečo dramatické. Keď ti veje košeľa, potom ti vietor do chrbta ide a ty chceš niečo vysloviť, povedať. Potom ukážeš to krásne telo a tam je to, čo Boh stvoril. Keď je niečo dokonalé, tak to nemáš ani slov,“ okomentovala očarená umelkyňa.