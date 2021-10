Hokejový boh v seriáli Lajna nikoho nešetrí: Drsné trénerské metódy a humor cez všetky čiary!

Pripravte sa na ostré výmeny a humor cez všetky čiary. Hokejový tréner Ľuboš Hrouzek nikoho nešetrí a pokiaľ ide o Slovákov, už vôbec nie! Jeho názor na slovenský hokej je známy široko-ďaleko a len tak ho niečo nezmení. Alebo možno áno? Sledujte prvú časť kontroverzného seriálu Lajna v sobotu 23. októbra o 22:15 po Česko Slovensko má talent!

Elitný hokejový kouč Luboš Hrouzek (Jiří Langmajer), olympijský víťaz z Nagana a bývalý hráč NHL, sa po rozvode s manželkou Helenou rozišiel aj so svojim klubom HC Slavia Praha. Rozhodol sa odísť z Prahy a začať znova na mieste, kde by ho asi nikto nečakal... v Havířove! A nešiel tam rozhodne sám, uniesol tam svojho syna Patrika. Chcel v Havířove stvoriť novú hokejovú legendu, Hrouzka juniora. Po tom, ako si Luboš Hrouzek získal srdcia hráčov aj ľudí z Havířova a prežil tam pomerne dosť eskapád a bodycheckov, sa vracia do Slavie. Má ju zachrániť v druhej najvyššej súťaži, dokonca aj po tom, ako musel v minulosti z klubu odísť za podivuhodných okolností. Ukazuje sa totiž, že za návratom do Slavie stojí ešte väčší hokejový šialenec a autorita - Hrouzek starší. Z presunu do Prahy je bez ohľadu na okolnosti úplne nadšená Hrouzkova priateľka Deniska (Hana Vagnerová). A to najdôležitejšie na koniec - Lubošovi sa narodili dvojčatá! A teraz, v novej tretej sérii, čaká na Hrouzka asi tá najväčšia výzva, ktorú si hokejový kouč dokáže predstaviť, možno aj väčšia ako samotné Nagano!