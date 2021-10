Vážna nehoda Petra Lipu: Zranený spevák skončil v nemocnici! Aký vážny je jeho stav?

Hrozivá havária s kamiónom! Vo štvrtok večer sa na rýchlostnej ceste R1 stala vážna dopravná nehoda. Pri nej do seba vrazilo hneď niekoľko osobných automobilov a aj kamión.

V kope nabúraných áut sa ako účastník hrozivej nehody ocitol podľa informácií Nového Času aj spevák Peter Lipa (78). Ten so svojím SUV narazil tak silno, že ho museli hospitalizovať. Džezový velikán má zranenia hornej časti tela. Musel zostať za bránami špitála?!

Džezová legenda Lipa išiel vo štvrtok v noci po rýchlostnej cestem R1 za Hronskou Dúbravou smerom zo Zvolena na Žiar nad Hronom. Na ceste však došlo k zrážke viacerých vozidiel. Začalo sa to nehodou kamióna, ktorý zrazil zver.

„Vodičovi kamiónu náhle vbehla do cesty lesná zver, pričom vodič už nestihol zareagovať,“ uviedla Petra Kováčiková, banskobystrická policajná hovorkyňa s tým, že vodič kamióna následne zastavil jazdnú súpravu na pravú krajnicu. Krátko nato prechádzalo v ľavom jazdnom pruhu vozidlo Mercedes, ktorého vodič zrazené zviera obišiel. V treťom vozidle, ktoré išlo v pravom jazdnom pruhu, mal sedieť práve známy džezmen.

Lipa prudko zabrzdil a dostal šmyk, pričom narazil do zadnej časti vozidla Mercedes. „Odtiaľ osobné auto ešte odrazilo do zvodidiel a následne narazil do odstavenej jazdnej súpravy,“ vysvetlila ako k nehode prišlo Kováčiková.