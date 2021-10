Cmorik nedá na svoju rodinu dopustiť: Nezabudnuteľné chvíle s manželkou a deťmi

Nezabudnuteľné chvíle. Spevák Peter Cmorik (41) venuje všetko voľný čas svojej rodinke. Preto všetkých členov zobral na výlet, na ktorom zažili toho naozaj veľa.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Cmorik je so svojou manželkou Danielou nerozlučná dvojica. Zaľúbencom sa v roku 2018 narodili rozkošné dvojičky Števko a Peťko a svojim hrdým rodičom zmenili život od základov. Drobci sú pre nich všetkým, a preto im muzikant vymyslel naozaj nezabudnuteľný výlet na hory. Rodinka sa ubytovala v rozprávkovom hoteli a v okolí vyskúšali veľké množstvo atrakcií.a potom šup do bazéna, dnes sme mali koníkovanie, ktoré si opäť užila celá rodina, a na bajkoch sme sa povozili pri Štrbskom plese (samozrejme, zákazy sme všetky rešpektovali),“ napísal so smajlíkom Cmorik a pridal aj vydarenú fotku na koníkoch.