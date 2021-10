Speváčka Rybníčková zo šou ČSMT to nemala jednoduché: Po náročnom detstve sa jej ujala česká herečka!

Nemala na ružiach ustlané, no nevzdala to! Speváčka Jana Rybníčková (29), ktorá vystúpi v šou Česko Slovensko má talent, mala náročné detstvo.

Ako maličká sa na tri roky ocitla v detskom domove a nad adopciou a iným životom vôbec nepremýšľala. Tri roky v štátnom zariadení brala ako detský tábor, no príchodom herečky Hany Čížkovej (68) sa všetko zmenilo. Práve sympatická blondínka si totiž nadané dieťa adoptovala a aj vďaka nej má dnes Jana na konte spoluprácu s veľkými menami a našliapnuté na hviezdnu kariéru.

Rybníčková sa do šou Česko Slovensko má talent prihlásila, aby ešte viac zviditeľnila svoje meno a začala kariéru, po ktorej snívala už od detstva. „Vždy som chcela spievať, bavilo ma to už od detstva,“ prezradila Novému Času speváčka, ktorá sa ako malé dievčatko na tri roky ocitla v detskom domove. „Bola som tam od deväť do dvanásť rokov, no nebolo to nič drastické. Bolo to v pohode, brala som to ako detský tábor,“ dodala Jana.

Nikdy neuvažovala nad tým, že by raz našla novú rodinu, no obrátilo sa na ňu šťastie, keď sa o ňu začala zaujímať herečka Hana Čížková. „Raz sa ma spýtali, či by som chcela byť adoptovaná a povedala som, že áno. Išla som s teraz už mamou na večeru, tam sa ma spýtala, že či s ňou nechcem tráviť aj víkendy a potom to išlo rýchlo,“ povedala nám svoj životný príbeh Rybníčková.

Tá už tri mesiace nato žila s novou rodinou, na ktorú má len tie najkrajšie spomienky. „Od začiatku som mame hovorila mama. Bolo to prirodzené a mali sme hneď pekný vzťah, ktorý nám vydržal dodnes,“ opísala svoje dospievanie nadaná speváčka. Porota padla na zadok Plavovlásku mama podporovala nielen finančne, keď jej platila hodiny spevu, ale vďaka nej sa zoznámila aj s ľuďmi z brandže. Na konte teda má nejednu spoluprácu s veľkými menami ako Vondráčková, Mareš, Zagorová.

„Spievala som s nimi, ale boli to len vokály. Rada by som už ja bola tá hlavná, tvorila svoje piesne a bola známa speváčka,“ rozhovorila sa o svojich snoch učiteľka na medzinárodnom konzervatóriu. Z jej hlasu a prejavu nakoniec ostala v tranze aj porota, ktorá bola unesená už po prvých sekundách, ako Jana otvorila ústa.

„Ty máš kapelu, nechceš speváčku,“ navrhla Diana Mórová kolegovi Jakubovi Prachařovi. Nie je teda vylúčené, že si Jana práve účasťou v šou našliapla na vytúženú kariéru, o ktorej snívala ešte ako malé dievčatko v detskom domove.