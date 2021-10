Hviezda Oteckov Roman Poláčik: Sexi telom dráždil staršie kolegyne!

Predviedol vyšportovanú postavu! Herec Roman Poláčik (33) hviezdi nielen v SND, alebo ako seriálový Ondro z Oteckov. Najnovšie sa predstavil ako maliar a náhradný manžel v komédii Zahráte mi manžela? alebo maliar izieb, kde je svedkom typického manželského trojuholníka.

Zachrániť prekérnu situáciu môže práve jeho postava - svalnatý maliar. Z jeho tela zalapala po dychu aj Zdena Studenková (67) či Zuzana Fialová (47).Protagonisti predstavenia - Zdena Studenková, Zuzana Fialová a Roman Poláčik plánujú s milou komédiou cestovať po celom Slovensku.

„Smiech potrebujeme v každej dobe bez ohľadu na globálne okolnosti,“ povedal na margo komédie Poláčik, ktorý v predstavení ukázal sexi vyšportované svaly. Diváčky v hľadisku aj jeho dve staršie kolegyne na javisku boli z hercovho tela, pripomínajúceho starogrécku sochu Diskobola, úplne paf. Vášnivá scéna, v ktorej Zuzana Fialová laškuje s ľahko obnaženým Poláčikom, trvá síce krátko, zato je pastvou pre oči pre obe pohlavia divákov.

Na rozdiel od Fialovej Studenková krivky svojho tela neodkrýva, tie zostávajú počas celého predstavenia zahalené vo zvodných obtiahnutých šatách. A ktorá z oboch herečiek je svalnatému blondiakovi bližšia charakterom?

„Neviem, považujem ich za kolegyne, kamarátky, skvelé profíčky, s ktorými sa vždy rád ocitnem na javisku. Navyše viem, že keď sa s nimi budem rozprávať v šatni aj o súkromných veciach, nebudem hrach na stenu hádzať. Čo sa týka súčinnosti na javisku, tak to je vec hereckej inteligencie a, samozrejme, intuície. A tiež naskúšania. Zároveň je výhodou, ak si ľudia rozumejú aj v súkromnej sfére. To je potom na javisku vidieť a je to fajn,“ povedal herec.