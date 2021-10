Zdena Studenková o súčasných hercoch: V divadle môžu ukázať skutočné kvality, nielen veľké svaly

Herečka Zdena Studenková (67) najnovšie exceluje v roztomilej komédii Donalda Churchilla Zahráte mi manžela? alebo maliar izieb.

Rozprávali sme sa tesne po bratislavskej premiére a zhodli sme sa na tom, že takéto vtipné a veselé predstavenie sa priam pýta na scénu dnes, keď nie je veľa dôvodov na úsmev. Pochopiteľne, tém na rozhovor bolo oveľa viac. Napokon, veď čítajte...





Stretli ste sa aj vy s tým, že vás v začiatkoch hereckej kariéry škatuľkovali?

Nie, vtedy to tak nebolo. Hrala som všetky tituly, ktoré sa skúšali počas sezóny. Mala som štyri premiéry ročne, hrala som všetko – od naiviek až po ťažšie psychologické postavy. Postupne som sa dostávala k nádherným veľkým dramatickým postavám. To som pretkávala ešte inscenáciami, kde som dostávala naozaj fantastické príležitosti. Tým, že sa v súčasnosti nespracúvajú veľké, kvalitné témy, ale je to len povrchný seriálik, ktorý tak nejako plynie, role sú obsadzované len typovo. Navyše tie témy – dnes je všetko len o mladých. Cieľovou skupinou sú buď nezamestnaní, alebo deti, prípadne ľudia, ktorí majú čas pozerať televíziu večer o siedmej alebo o ôsmej... Televízne publikum sa rapídne zmenilo. Voľakedy sme mali ambíciu aj edukovať diváka. Boli to fantastické texty – Dostojevskij, Čechov, alebo kvalitná americká literatúra - Theodore Dreiser a iní. Národ sa edukoval tým, že dostal tému sprostredkovane dobre spracovanú, s dobrými hereckými výkonmi. Dnes nič také nejestvuje. Potom je možné, že herci sú obsadzovaní iba ako typ, ktorý sa hodí do nejakej roličky, ale nepracuje sa s ním, aby sa vyvíjal a aby niekam dospel.





Nie je to smutné a možno aj demotivujúce, keď vidíte kolegu v televíznej úlohe, v ktorej nemá čo ukázať?

Ja som dospela do štádia, že sa na tieto veci nepozerám, sledujem iba kvalitnú tvorbu na iných streamovacích službách. Momentálne napríklad na Netflixe hrajú všetky svetové hviezdy a sú veľmi šťastné za to, že tam môžu hrať. Tým, že je to širokospektrálne, dostanú sa k tomu všetci ľudia. Navyše tam hrajú fantastickí filmoví herci, ktorí síce hrajú aj v seriáli, ale v kvalitnej produkcii. Aj preto som rada, že je tu divadlo, hodnotné predstavenia, kde môžu herci ukázať svoje skutočné kvality, a nielen veľké svaly...

