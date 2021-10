Mekyho Žbirku museli hospitalizovať, problémy kvôli zákernému bacilu: Čo sa s ním deje?!

Pár dní záhadného ticha! Spevácka legenda Meky Žbirka (69) sa už niekoľko dní pasuje s nebezpečným bacilom.

Ten ho pripútal až na nemocničné lôžko. Práve odtiaľ sa totiž spevák nedávno fanúšikom ozval a poprosil ich o energiu, aby bol čo najskôr fit. Vyzerá to tak, žemuzikant bude potrebovať ešte nejaký čas, aby sa dal dokopy. Jeho priaznivci mali o neho veľký strach, pretože nové správy o jeho zdravotnom stave neprichádzali niekoľko dní. Meky sa však nakoniec predsa len ozval! Ako sa cíti?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Meky je človek, ktorý sa večne usmieva a šíri pozitívnu energiu všade vôkol seba. Robí tak nielen pri svojich koncertoch a vystúpeniach, ale v posledných rokoch sa aktívne angažuje aj na svojej sociálnej sieti. Práve tu všetko dobré, no aj menej dobré zdieľa so svojimi fanúšikmi. Inak to nebolo ani pri príspevku, ktorý však medzi fanúšikmi rozvíril poriadnu dávku strachu a otázok.

Hudobník sa totiž nachádzal v nemocnici, čo oznámil prostredníctvom internetu a nezabudol pripojiť aj fotografiu s infúziou. „Priatelia, dostihol ma nejaký zákerný bacil a skončil som na infúziách. Posielajte energiu, budem ju potrebovať,“ napísal Žbirka smerom k fanúšikom. Nielen tí boli celí nesvoji, pretože nevedeli, čo sa s ich idolom vlastne deje. Od tohto príspevku totiž hudobník o svojom zdravotnom stave viac neinformoval.

Nový Čas sa preto obrátil na Žbirkovu manželku Katarínu, ale aj jeho PR manažérov. „S pani Žbirkovou som už dva dni nehovorila, ale posledné informácie, ktoré mám, sú, že ho tento týždeň už mali pustiť domov,“ povedala nám PR manažérka Simona Andělová.

Smutné narodeniny

Pre speváka, ktorý práve včera oslavoval svoje 69. narodeniny, to vôbec nie je jednoduché, svoju oslavu si takto určite nepredstavoval. Plánoval si totiž veľké veci, keď mal odohrať koncert spojený s krstom Modrého albumu. „Pán Žbirka nie je schopný dávať rozhovory,“ povedala nám tiež jeho PR manažérka Andělová, z čoho vyplýva, že slovenská legenda ešte nebude úplne v poriadku. Včera večer však Žbirka nakoniec upokojil všetkých svojich priaznivcov, keď uverejnil fotku z domácej liečby. Meky tak opustil brány nemocnice.

„Narodeninový opušťák a dobroty od fanúšikov,“ napísal k fotke umelec, ktorý si doprial sladké maškrty. V náročnom období mu spoločnosť robí najmä jeho manželka Katarína, s ktorou Meky žije už 33 rokov. Dvojica totiž patrí k jedným z najstabilnejších párov šoubiznisu a aj za tie roky je jasné, že majú krásny vzťah a ich láska sa rokmi vôbec neoslabila. Rovnako to je aj na spoločenských akciách, kde sa objavujú väčšinou bok po boku.