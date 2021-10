Belohorcovej dcéra Salma prekvapuje: Neuveriteľné, čo dokázala za 4 mesiace!

Moderátorka Zuzana Belohorcová (45) žije so svojou rodinou na ostrove Tenerife.

Po odchode z Miami hľadali pár mesiacov miesto, kde sa budú cítiť bezpečne a spokojne. Tak ako dospelí, aj deti si na nový život postupne zvykajú a k tomu všetkému sa musia postupne naučiť nový jazyk, aby sa vo svojom novom domove dohovorili. Najlepšie to ide dcére Salme (11), ktorá sa po španielsky naučila plynule rozprávať za pár mesiacov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Belohorcová je na svoje deti nesmierne pyšná. Dcéra Salma a syn Nevio robia každým dňom väčšie pokroky v získavaní nových poznatkov. „Je neskutočné, akou rychlosťou sa deti učia. Salma sa v priebehu 4 mesiacov naučila plynule španielsky a ešte si k tomu v škole pridala nový jazyk - nemčinu,“ pochválila sa Zuzana na instagrame videom, na ktorom Salma vysvetľuje bratovi učivo po španielsky a rozpráva naozaj dokonale.

Tiež priznala, že jej týmto veľmi pomáha, pretože ona španielčinu veľmi neovláda, no plánuje sa ju naučiť. Aj najmladšiemu Neviovi to ide ťažšie, no už aj uňho vidieť zlepšenie a chuť zdokonaľovať sa. „Aj Nevinko robí pokroky. A i keď viem, že to v tomto cudzom svete vôbec nie je jednoduché, ,smekám‘ pred všetkými takýmito šikovnými deťmi,“ dodala.