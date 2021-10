Tina to po rozvode so Separom nemá vôbec jednoduché: Trápenie s novým domom!

Nemá to vôbec jednoduché! Speváčka Martina Csillaghová (37) alias Tina sa minulý rok rozišla s raperom Michaelom Kmeťom (34) alias Separom, s ktorým bola šesť rokov.

Za ten čas sa im narodila dcérka Tia Liliana (6), ktorú volajú Anička, a zariadili si aj spoločné hniezdočko. Po rozchode sa však majetky delia a inak to nie je ani pri rozídených hudobníkoch. Matka dvoch detí sa preto rozhodla, že pôjde do vlastného domu, ktorý vo veľkom stavia. No, ako nedávno priznala, je to náročné a pre ňu o to viac, že je na všetko sama.

Tina sa po rozchode zbalila a spolu s dcérou Aničkou, ako dievčatko volajú, a so synom Leom odišla zo spoločného domu, ktorý si zariadila so Separom. Ani jeden však zrejme nechce ostať tomu druhému nič dlžný a hrubú čiaru za svojou láskou sa speváčka rozhodla dať aj stavbou vlastného domu. Na tom sa už intenzívne pracuje a, ako samotná Tina priznala, pre ženu, ktorá je na to sama, to vôbec nie je jednoduché.

„Každý deň sa venujem svojej stavbe, som na to v podstate sama, takže chodím nakupovať také veci a také slovné spojenia... V živote som to nepočula,“ priznala dvojnásobná matka. Tej by sa pomocná ruka chlapa zrejme zišla, ale aj v tomto má jasno.

Do svojho života teraz rozhodne neplánuje pustiť ďalšieho muža a je spokojná sama. Pri otázke, či je otvorená novému vzťahu, odpovedala: „Nechce sa mi nad tým ani len rozmýšľať. Užívam si samu seba,“ napísala Tina.