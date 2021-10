Skrachované vzťahy herečky Vačkovej: S láskou z vysokej školy sa rozviedla pre extrémistické názory

Veronika Nízlová sa pri výchove svojej dcérky bude musieť spoľahnúť predovšetkým sama na seba.

Statočných mám, ktoré nemali šťastie na správnych mužov a nepodarilo sa im udržať kompaktnú rodinu, je však v slovenskom šoubiznise neúrekom. Toto sú niektoré z nich.

Zuzana Vačková (53)

Zuzana hrávala nežné princezné, študovala na vysokej škole a práve tam sa zamilovala do talentovaného herca Rasťa Rogela. Podľa jej slov to bola veľká študentská láska. Vydávala sa tesne po dvadsiatke a manžel sa jej vraj začal meniť pred očami. Jeho extrémistické názory spôsobili to, že sa dvojica rozviedla, keď mal ich spoločný syn Jakub šesť rokov. Navštívila aj psychológa, ktorý jej radil, aby mu dovolila stretávať sa so synom. O partnerovi, s ktorým má dcéru Máriu, sa veľa nevie. Žil vraj dlhší čas v Amerike a vzťah na diaľku dvojici nefungoval. Keď si však Mária na sociálnej sieti zmenila meno na Čubová, prezradila tak, že jej otec je Martin Čuba, ktorého meno je spojené s kauzou Tipos a mala ho v hľadáčiku polícia.

