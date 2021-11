Mamy, ktoré nemali šťastie na mužov: Ktorá herečka zaryto tají svojich ex a s čím sa priznala Švidraňová?

Veronika Nízlová sa pri výchove svojej dcérky bude musieť spoľahnúť predovšetkým sama na seba.

Statočných mám, ktoré nemali šťastie na správnych mužov a nepodarilo sa im udržať kompaktnú rodinu, je však v slovenskom šoubiznise neúrekom. Toto sú niektoré z nich.

Aneta Parišková (48)

V roku 2003 zoznámil Anetu vtedajší politik Pavol Rusko s podnikateľom Davidom Dočekalom a o tri roky neskôr bola svadba. Partnerom sa v roku 2008 narodil syn Danko, ktorý však ich manželstvo nezachránil. Dočekal utiekol do Česka pred Pavlom Ruskom, s ktorým sa rozhádal pre peniaze. Aneta podala žiadosť o rozvod a o syna sa starala sama. Bývalí manželia vraj nie sú v kontakte. V roku 2010 stretla v Prahe kanadského turistu Marka Sedlmaira, ktorý sa kvôli nej o rok neskôr presťahoval na Slovensko. Po pár mesiacoch sa tajne vzdali a majú spolu dvoch synov, Gabriela a Nathana. Kanaďan si vraj u nás nevedel nájsť dobrú prácu, a tak chodil častejšie domov. Aneta podala opäť žiadosť o rozvod. Momentálne je už tretíkrát vydatá a jej vyvolený sa volá Miroslav Polakovič.



Barbora Švidraňová (33)

V roku 2017 zverejnila Barbora na sociálnej sieti záber s rastúcim bruškom a následne vyšlo najavo, že dieťatko čaká s talianskym hudobníkom Francescom Mendoliom. Najskôr sa obaja pokúsili o vzťah na diaľku, no v roku 2019 ohlásila speváčka rozchod. Tiež sa musela zmieriť s úlohou matky-samoživiteľky, keďže bývalý partner prispieval na syna Gabriela iba sporadicky. Známa ryšavka nedávno priznala, že bez rodičov a svojej babičky by to len ťažko zvládla. Dnes sa situácia aspoň trošku zmenila a Francesco sa synovi po dlhom čase ozval.





Ivana Christová (51)

Do exotického Francúza s vietnamskými koreňmi Daniela Ubauda sa vraj Ivana zamilovala, keď ho uvidela cválať na koni. Bola to láska ako z románu a z Francúzska sa Ivana, ktorá tam pracovala ako modelka, vrátila v roku 1993 ako vydatá pani. Jej šťastie po boku vysnívaného muža však netrvalo dlho. O dva roky neskôr totiž zmizol aj s jej životnými úsporami. V tom čase už mali manželia ročnú dcéru Danielku, na ktorú nikdy neplatil výživné. S jej výchovou tak Ivane pomáhala mama Otília, ktorú tiež opustil manžel, a o missku sa starala sama. Daniela vraj absenciu otca nikdy necítila, lebo mala dostatok lásky od dvoch silných žien. Dnes Ubaud komentuje na sociálnej sieti dcérine fotky a snaží sa o jej priazeň.