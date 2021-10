Zhrozené známe tváre, Mirgovej syn videl brutálne derby na vlastné oči: Trauma a neželaný následok

Obavy a strach, že sa niečo podobné zopakuje! Nedeľný futbalový zápas medzi Spartakom Trnava a Slovanom sa zapíše do dejín ako krvavý deň, ktorý nemá obdobu.

Fanúšikovia oboch táborov sa totiž do seba pustili priamo pred zrakmi divákov, ktorí prišli oslavovať tento šport. Kopance a údery však neboli ničím výnimočným a trnavský futbalový štadión pripomínal bojové pole.

V hľadisku sedeli aj deti, ktoré na tento deň tak skoro nezabudnú a nepochybne ich to poznačilo. Nepríjemný zážitok postavil na nohy aj známe tváre, ktorých ratolesti majú rady tento šport. Syn speváčky Dominiky Mirgovej (29) bol dokonca priamo na mieste a doteraz sa z toho nevie spamätať.

Krvavý incident počas zápasu Spartaka Trnava a Slovana odsúdili aj známe tváre. Takéto správanie je totiž neprijateľné a na štadión, a vlastne nikam, nepatrí. Dominika Mirgová len neveriacky krúti hlavou a nerozumie, že sa v ľuďoch dokáže nahromadiť taká nenávisť a zloba. O to viac, pretože všetko videl jej milovaný synček Peťko. „Od nedele má malý traumu. Bol na zápase, hrá za Spartak Trnava za U7. Takže boli povzbudzovať v rámci futbalového kolektívu, tréner ich zobral všetkých spoluhráčov. Môj muž tam bol tiež s kamarátmi,“ povedala Novému Času zhrozená speváčka, ktorá od toho dňa musí Peťka upokojovať a vysvetľovať mu, že je všetko v poriadku.

Malý chce dokonca skončiť s futbalom a za tým je práve bitka, ktorú videl na vlastné oči. Mirgovej synček nie je jediný, kto videl vzájomné masakrovanie sa fanúšikov. Raper Majself zobral svojho syna prvýkrát na takéto derby a bol viac ako zhrozený. „Nevedel, ako mal reagovať, nechápal, čo sa to deje, a odchádzal veľmi sklamaný, pretože sa 2 týždne tešil, že si pozrie najlepší futbal pred najlepšou kulisou na Slovensku. Bohužiaľ, stihol iba prvých 15 minút,“ priznal raper, ktorý bol našťastie so synom vo VIP sektore, takže ďaleko od incidentu. Vyzerá to tak, že práve kvôli chuligánom, ktorí to všetko spôsobili, oba tímy strácajú svojich fanúšikov aj zo sveta šoubiznisu.

Deti si to zapamätajú

Gabriela Herényiová, detská psychologička

- Má to negatívny vplyv na dieťa. Dieťa si takéto niečo zapamätá. A, žiaľ, to bude mať vždy spojené s futbalom, s tým daným športom. Čo by malo byť cieľom, aby deti športovali, tak dieťa to bude mať spojené s negatívnym zážitkom. Toto sa naozaj nemalo stať. Ukazuje sa, že futbaloví chuligáni chodia na zápasy mnohí len preto, aby vybili svoju negatívnu energiu, aby sa mohli pobiť. Myslím si, že rodičia s deťmi nepôjdu na takéto akcie veľmi dlho.