Všetko mohlo byť inak, dcéra exmanželov Roba a Patrície skrývala talent: U Vittekovcov sa rodí megahviezda?!

Podarí sa jej preraziť?! Reč je o Cynthii Lare Vittek (14), ktorá je dcérou hrdých rodičov Patrície (41) a Roba (39) Vittekovcov.

Málokto však tušil, že sympatická brunetka dostala do vienka spevácky talent, ktorý očividne zdedila po svojej mame. Thia v lete vydala svoj prvý debutový singel, ktorý sa okamžite stal hitom. Známa mamina tak odovzdala tínedžerke mikrofón a s hrdosťou ju vyslala do hudobného sveta. Zaujímavé však je, že donedávna to mohlo byť ešte úplne inak.

Vittekovcom robí ich dcéra Cynthia rozhodne veľkú radosť. Mladá profi tanečnica sa totiž začala venovať aj spevu a ide v šľapajach svojej matky. Patrícia mala v úmysle sa po desiatich rokoch vrátiť do štúdia, aby nahrala prvú skladbu na svoj nový album. Vokály v nej mala naspievať práve mladšia dcéra Cynthia Lara, no celé sa to napokon vyvŕbilo úplne inak.

Ešte v lete Cynthia prespievala hit Drivers License, pričom cover následne zavesila na internete a prišli pozitívne ohlasy. A ako čas plynul, schyľuje sa aj k novému albumu, avšak už nie Patrície. „Dnes ti s najväčšou láskou odovzdám svoj mikrofón, svoj rozpracovaný album 2022. Pôvodne si so mnou išla do štúdia nahrávať moju prvú skladbu po 10 rokoch na môj pripravovaný album. Poprosila si ma, či si môžeš v mojej prvej skladbe zaspievať vokál. Náš život občas nebýval vždy taký, ako sme ho plánovali, ani jednoduchý. No jednoduché nie je v živote nič, čo má skutočnú hodnotu a zmysel,“ zazneli ešte pred časom slová mamy Vittekovej.

Veľká podpora

Cynthia má za sebou už niekoľko vystúpení a o jej talente nikto nemôže ani len pochybovať. „Som šťastná a hrdá. Samozrejme nečakala som to, pretože Thia vždy vynikala v tanci a práve Sofinka bola odmalička taká, ktorá mi spievala, ale ona bola tá, ktorá nemá moc rada kamery, čo my plne rešpektujeme. Priznám sa, že pre mňa ako pre mamu a človeka, ktorý celý život miluje a inklinuje k hudbe, to bolo celé skutočne emotívne.,“ dodala pre Nový Čas Patrícia, ktorá je najväčšou fanúšičkou svojej dcéry.