Renáte Názlerovej z DSS v Pezinku rupli nervy: Príbuzní si tu mastia egá!

Ich správania má plné zuby! Hviezda jojkárskej Súdnej siene Renáta Názlerová (53) je riaditeľkou centra sociálnych služieb v Pezinku.

Práve tam sa pred rokom a pol, v čase prepuknutia pandémie koronavírusu, museli vyrovnávať s množstvom úmrtí. Názlerová toto zariadenie postavila na nohy a svojich zverencov sa snaží chrániť ako oko v hlave a nechce pripustiť rovnaký čierny scenár ako kedysi. Ako sa však zdá, ľudia sa z tejto tragédie nepoučili a Renáta musí bojovať s bezohľadnými príbuznými svojich klientov.

Názlerová sa riaditeľkou Centra sociálnych služieb Pod Karpatmi stala krátko na to, ako pôvodnú riaditeľku vyhodili po tom, ako nezvládla situáciu s koronavírusom. Brunetka, ktorá má v sebe poriadnu dávku razantnosti, preto koná radikálne a nad správaním príbuzných klientov tohto centra len bezradne krúti hlavou. S aroganciou a bezohľadnosťou sa totiž stretáva pravidelne. „V posledných dňoch sa nám opakovane stalo, že nám návštevy, ktoré prišli za našimi klientmi, odmietli predložiť buď doklad o očkovaní, alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu na covid,“ priznala Renáta, ktorá ich správanie nechápe.

„Rozumiem, že sme z toho všetci unavení, rozumiem, že pre niektorých je to príležitosť presadzovať si a dokazovať si svoje občianske práva a slobody. Ale nerozumiem, ako môžete byť takí bezohľadní. My sa tu staráme o vašich rodičov a starých rodičov, o vašich blízkych, chránime ich ako oko v hlave. A vám je zaťažko splniť takúto našu prosbu?“ pokračovala rozčúlená Názlerová. „Je nám srdečne jedno, či vy tento doklad odmietnete ukázať niekde v kaviarni alebo v kine. Ale aby ste robili problémy tam, kde máte svoju rodinu a kde máte byť nápomocní? Naozaj vám treba pripomínať, že z tých 120 klientov tu nie je nikto ani mladý, ani zdravý, že sú to ľudia, ktorých diagnózy sú príliš vážne na to, aby sme podceňovali možné riziká? To vám skutočne viac záleží na vašom egu ako na vašom blízkom?“ dodala Renáta, ktorá chce svojich ľudí chrániť a vyhnúť sa tak lavíne nákazy, ktorá by mohla byť pre centrum devastačná.