Servítku si nebral: Rasťo Piško otvorene o našich politikoch a antivaxeroch, toto musíte počuť!

Rasťo Piško sa dlhé roky venuje politickej satire a humor je mu viac než blízky. Ani jemu však počas obdobia pandémie nebolo príliš do smiechu. Dôvodom však nebol len šíriaci sa koronavírus či zazvretie kultúry, no aj kroky našej vlády. A hoci jemu ako humoristovi do istej miery naši politickí predstavitelia nahrávali na smeč, otvorene prehovoril o tom, čo sa mu nepáčilo a reč padla aj na antivaxerov. Známy humorista si servítku pred ústa nedával.